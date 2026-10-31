Βίντεο: Μετ’ εμποδίων αστικό στην Γρηγορίου Λαμπράκη
Ένα αστικό λεωφορείο συνάντησε “συνηθισμένα” εμπόδια στον δρόμο του στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.
Το ατικό λεωφορείο κινούνταν με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας, όταν ο δρόμος άρχισε να στενεύει, από διπλοπαρκαρισμένα οχήματα.
Όπως καταγράφει σε βίντεο ο οδηγός του αστικού λεωφορείου, όχι μόνο αριστερά αλλά και δεξιά βρίσκονται παρκαρισμένα αυτοκίνητα αναγκάζοντας τον κάθε οδηγό να καταβάλλει προσπάθεια για να μην τα αγγίζει με το λεωφορείο.
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