Γρηγόρης Λέων: Ο Γ. Μαζωνάκης ήταν στα χέρια άσχετων με την αναισθησιολογία

Στην εκπομπή “Καλύτερα δεν γίνεται” και τον Alpha μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων για τις απαντήσεις των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη.

“Οι ενέργειες στο ιατρείο της Καρνεάδου ήταν άστοχες”

Ο κος Λέων είπε πως οι ουσίες της προποφόλης της μιδαζολάμη και της φλουμαζελίνης, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Εάν χορηγήθηκε στον Γ. Μαζωνάκη ανδρεναλίνη, είναι ακόμη ένα λαθος

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οι ουσίες χορηγήθηκαν όσο ακόμη ο Γ. Μαζωνάκης ήταν εν ζωή. Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν του χορηγήθηκαν οι αναισθητικές ουσίες της προποφόλης και της μιδαζολάμης. Στη συνέχεια, η φλουμαζελίνη χορηγήθηκε όταν ο Γ. Μαζωνάκης είχε μία κατάρρευση, ως αντίδοτο.