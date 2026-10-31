Κοζάνη: Σε σοβαρή κατάσταση 20χρονη με μινιγγίτιδα

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” νοσηλεύεται μία 20χρονη κοπέλα με μινιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη διαγνώστηκε με μινιγγίτιδα την Τρίτη στο Μαμάτσειο νοσοκομείο στην Κοζάνη. Η κατάστασή της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και από κει διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” στην Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, συναγερμός σήμανε και στο νοσοκομείο όπου πρώτα επισκέφτηκε η 20χρονη, υπό τον φόβο εξάπλωσης του μικροβίου, με το προσωπικό να λαμάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.