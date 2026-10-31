“Έρχεται” η μεγάλη δημοσκόπηση του Αlpha

Οι πολίτες παίρνουν θέση στη μεγάλη δημοσκόπηση του Alpha. Έχουν περιορίσει την αγορά βασικών αγαθών; Ποιος πιστεύουν ότι ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια; Πώς κρίνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση;

Τι θα ψήφιζαν αν είχαμε σήμερα εκλογές;

Στο επίκεντρο και η τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσεται ραγδαία. Οι πολίτες απαντούν. Πόσο την χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους και πώς θεωρούν ότι θα επηρεάσει την αγορά εργασίας.

Δευτέρα και Τρίτη η μεγάλη δημοσκόπηση του ALPHA. Μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ στο στούντιο του κεντρικού δελτίου ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος.