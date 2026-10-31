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“Έρχεται” η μεγάλη δημοσκόπηση του Αlpha

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
31/10/2026 14:51

Οι πολίτες παίρνουν θέση στη μεγάλη δημοσκόπηση του Alpha. Έχουν περιορίσει την αγορά βασικών αγαθών; Ποιος πιστεύουν ότι ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια; Πώς κρίνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση;

Τι θα ψήφιζαν αν είχαμε σήμερα εκλογές;

Στο επίκεντρο και η τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσεται ραγδαία. Οι πολίτες απαντούν. Πόσο την χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους και πώς θεωρούν ότι θα επηρεάσει την αγορά εργασίας.

Δευτέρα και Τρίτη η μεγάλη δημοσκόπηση του ALPHA. Μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ στο στούντιο του κεντρικού δελτίου ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος.

δημοσκόπηση άλφα οκτώβριος
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Η μεγάλη δημοσκόπηση του Alpha – Δευτέρα & Τρίτη στο κεντρικό δελτίο Ειδήσεων στις 18:50

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