Θεσσαλονίκη: 6χρονο κορίτσι έπεσε από ημιώροφο

Σοκ στην Θεσσααλονίκη, με ένα 6χρονο παιδάκι το οποίο έπεσε στο κενό από ημιώροφο σε εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί βρισκόταν με την μητέρα του στο εμπορικό κέντρο. Όλα συνέβησαν όταν το μπουφάν του παιδιού πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος ημιώροφου. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν στο τραυματισμένο παιδί τις πρώτες βοήθεις.

Το 6χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, όπου νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική.