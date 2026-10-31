Αποκλειστικό:Τα ντοκουμέντα της φονικής έκρηξης στην Πλάκα

Το Παζλ των αποκαλύψεων για το πως προκλήθηκε η φονική έκρηξη στην Πλάκα έχουν συμπληρώσει οι αρχές συνδυάζοντας και ερευνώντας κομμάτι – κομμάτι τα ευρύματα απο το σημείο της έκρηξης.

Αποκαλυπτική είναι η φωτογραφία απο την Αυτοψία της Πυροσβεστικής στο σημείο που δείχνει ένα κομμάτι του σωλήνα να έχει κοπεί όπως χαρακκτηριστικά αναφέρει .

Ένα απο τα πιο σημαντικά ευρύματα της έρευνας ΔΑΕΕ

Επισημαίνεται , ότι η εν λόγω σωλήνωση ήταν ήδη αποσυνδεδεμένη από το ενεργό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου και, ως εκ τούτου, η αποκοπή της δεν συνδέεται με την εξεταζόμενη διαρροή.

Ωστόσο, η αφαίρεση του συγκεκριμένου τμήματος ενδέχεται να σχετίζεται με την αφαίρεση και ιδιοποίηση του χαλκού ως υλικού οικονομικής αξίας ή γενικότερης δολιοφθοράς.

Όπως αναφέρουν στο συμπερασμά τους οι Αξιωματικοί της ΔΑΕΕ , ΄΄από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων της αυτοψίας και την ανασύσταση της εγκατάστασης φυσικού αερίου προκύπτει ότι η αποκόλληση της χάλκινης σωλήνωσης της ενεργής παροχής προς τον δεύτερο (2ο) όροφο (Εικόνες 41,42) επήλθε κατόπιν μηχανικής καταπόνησης, με επακόλουθη απώλεια στεγανότητας και διαρροή φυσικού αερίου καθώς η εν λόγω εγκατάσταση τελούσε υπό πίεση, λόγω της ανοικτής θέσης της αντίστοιχης βάνας΄΄.

Η Εξέταση των στοιχείων που οδηγήσε στα συμπεράσματα των Πυροσβεστών ΔΑΕΕ

΄΄Η διαπιστωθείσα αποκοπή τμήματος σωλήνωσης που δεν ήταν συνδεδεμένο με το ενεργό δίκτυο αξιολογείται αυτοτελώς ως ένδειξη πιθανής αφαίρεσης χαλκού, χωρίς άμεση αιτιώδη σύνδεση με τη διαρροή και την έκρηξη΄΄ λένε χαρακτηριστικά.

Η ΄΄αποτύπωση΄΄ του δικτύου ΔΑΕΕ

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής με την βοήθεια της τεχνολογίας και την εξέταση των στοιχείων κατάφεραν να αποτυπώσουν τα δίκτυο του αερίου που ήταν στο κτίριο.