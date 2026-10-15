Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες; «Άγιος Βασίλης έρχεται…»

Για τον πρωθυπουργό αποτελεί προτεραιότητα, για τον πρωτογενή τομέα άμεση ανάγκη: Οι ενισχύσεις στους αγρότες τέθηκαν επί τάπητος στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλία, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όμως δεν παρουσιάστηκε. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ (αιτήσεις επιδότησης) των αγροτών αποτελούν προτεραιότητα τόνισε ο Πρωθυπουργός, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές με τις ημερομηνιών πληρωμών, που εύκολα τις ανακοινώνεις και δύσκολα τις τηρείς.

Η καταδρομική και οι αιτήσεις που (ακόμα) δεν έγιναν

Το στοίχημα για «πληρωμή τον Οκτώβριο» μοιάζει να χάνεται για όσους είχαν τολμήσει αντίστοιχη πρόβλεψη. «Ας τελειώσουν με τις αιτήσεις και …βλέπουμε για τις πληρωμές», μας είπαν συνεταιριστές με τους οποίους επικοινωνήσαμε. Θεωρούν πως δύο στους τρεις αγρότες δεν έχει ακόμα καταθέσει αίτηση ΟΣΔΕ. Κι ας έχουν στεγνώσει οι λογαριασμοί τους, κι ας έχουν ανάγκη την ευρωπαϊκή ενίσχυση για να κινηθούν. Η ΑΑΔΕ είναι δεδομένο πως προσπαθεί, στέλεχος από τον κρατικό μηχανισμό επισκέφθηκε «πύλη αιτήσεων» στην περιφέρεια για να έχει άμεση επαφή με τη διαδικασία, «θέληση υπάρχει αλλά… δυσλειτουργίες υπηρεσιών μας καθυστερούν», μας είπαν αγρότες. Και κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για το «χρονοδιάγραμμα πληρωμών».

«Ημερολόγιο πληρωμών» με κάλαντα

Ο alphatv.gr συγκέντρωσε εκτιμήσεις και προβληματισμούς από εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων. Οι πιο μετριοπαθείς θεωρούν πως μέσα στον Οκτώβριο θα δοθούν «λίγα σε λίγους», θα πληρωθούν δηλαδή σύμφωνα με δικούς τους υπολογισμούς 50-60 χιλιάδες αγρότες. Τον Νοέμβριο οι πληρωμές θα αφορούν (σύμφωνα πάντα με εκτιμήσεις αγροτών) πάνω από 200.000 παραγωγούς. Και θα χρειαστεί και όλος ο Δεκέμβριος υπολογίζουν «για να ολοκληρωθεί η πληρωμή σε βασική και εξισωτική, αφήνοντας παραπίσω συνδεδεμένη και οικολογικά». Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, πολλοί θεωρούν δεδομένη την έντονη αντίδραση του αγροτικού κόσμου. Των τίμιων παραγωγών που ανέμεναν να μπει τέλος στα… παρατράγουδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και «το θέμα των ενισχύσεων να αλλάξει σελίδα».