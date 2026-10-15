Συνέλαβαν 11 οπαδούς ποδοσφαιρικής ομάδας του εξωτερικού. Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος τους.

Έντονη συμπλοκή σημειώθηκε μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα όταν οπαδοί ξένης ποδοσφαιρικής ομάδας επιτέθηκαν σε αστυνομικούς. Ειδικότερα, 150 άτομα βρίσκονταν στην Αθήνα για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι οπαδοί κινήθηκαν πεζή στο κέντρο της Αθήνας, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες, καθώς και άλλα αντικείμενα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, που εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή, μετέβησαν στο σημείο, όπου δέχθηκαν επιθέσεις με ρίψη αντικειμένων από τα συγκεντρωμένα άτομα.

Οι αστυνομικοί, πραγματοποιώντας κατάλληλες κινήσεις τακτικής και κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων μέσων, κατάφεραν να αποτρέψουν την εκδήλωση περαιτέρω επιθέσεων. Συνέλαβαν 11 άτομα

Ωστόσο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από τις επιθέσεις , ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επίσης, προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, καθώς και σε υαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής.

Οι αστυνομικόι βρήκαν και κατέσχεσαν στο σημείο όπου έλαβαν χώρο οι επιθέσεις: 4 σιδερόβεργες και 1 ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.