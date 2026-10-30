Θεσσαλονίκη: Οδηγός μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 42χρονος, με καταγωγή από την Γεωργία, ο οποίος, εντοπίστηκε να οδηγεί στην Θεσσαλονίκη, μεθυσμένος.

Τον άντρα εντόπισαν και συνέλαβαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 42χρονος οδηγούσε κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όταν οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν και προσπάθησαν να τον συλλαβουν εκείνος αντιστάθηκε.

Μάλιστα από την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε πως ο άνδρας δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης, ενώ δεν βρέθηκαν έγγραφα που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή του στην χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και του ΚΟΚ.