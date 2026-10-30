Συναγερμός στην Ομόνοια: Εντοπίστηκε ύποπτο χαρτοκιβώτιο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο στην περιοχή της Ομόνοιας. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα χαρτοκιβώτιο το οποίο βρίσκεται στις οδούς Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου.

Στο σήμειο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στις εξής οδούς: