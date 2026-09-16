Αντιδρά ο ΙΣΑ στους ισχυρισμούς των γιατρών του Γιώργου Μαζωνάκη
Μετά τους ισχυρισμούς των γιατρών στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει ξεσπάσει θύελα αντιδράσεων. Μετά το ΕΚΑΒ που σε δήλωση – “καταπέλτη” διαψεύδει όσα λένε οι γιατροί, προσπαθώντας να απορρίψουν από πάνω τους ευθύνες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αντιδρά επίσης έντονα.
Σε σχετική ανακοίνωσή του οι ΙΣΑ έρχεται να διαψεύσει τα λεγόμενα των γιατρών για την άδεια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε πως δεν ισχύουν όσα λένε οι δύο γιατροί για την άδεια του μηχανήματος και τονίζει πως αδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση του μηχανήματος δεν έχει δοθεί.
Παράλληλα ξεκαθαρίζει πως σε όσους ελέγχους έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου από την αρμόδια επιτροπή, δεν βρέθηκε το μηχάνημα ή κάποιο παρόμοιο στον χώρο.
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