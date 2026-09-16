LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Αντιδρά ο ΙΣΑ στους ισχυρισμούς των γιατρών του Γιώργου Μαζωνάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/09/2026 15:31
Αντιδρά ο ΙΣΑ στους ισχυρισμούς των γιατρών του Γιώργου Μαζωνάκη

Μετά τους ισχυρισμούς των γιατρών στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει ξεσπάσει θύελα αντιδράσεων. Μετά το ΕΚΑΒ που σε δήλωση – “καταπέλτη” διαψεύδει όσα λένε οι γιατροί, προσπαθώντας να απορρίψουν από πάνω τους ευθύνες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αντιδρά επίσης έντονα.

γιώργος Μαζωνάκης θάνατος
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

“Καταπέλτης” το ΕΚΑΒ για τους γιατρούς του Γιώργου Μαζωνάκη

Σε σχετική ανακοίνωσή του οι ΙΣΑ έρχεται να διαψεύσει τα λεγόμενα των γιατρών για την άδεια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε πως δεν ισχύουν όσα λένε οι δύο γιατροί για την άδεια του μηχανήματος και τονίζει πως αδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση του μηχανήματος δεν έχει δοθεί.

Παράλληλα ξεκαθαρίζει πως σε όσους ελέγχους έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου από την αρμόδια επιτροπή, δεν βρέθηκε το μηχάνημα ή κάποιο παρόμοιο στον χώρο.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης