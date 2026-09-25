Έκρηξη σε παλιό κτίριο στην Πλάκα

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε ένα παλιό κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί, είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει τη μερική πτώση του κτιρίου.

Επίσης, απεγκλωβίστηκαν δυο γυναίκες, ενώ, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραυσματα.

Η έκρηξη, φέρεται να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Η έκρηξη ακούστηκε στο κέντρο της Αθήνας, και ήταν πολύ ισχυρή. Στο σημείο του περιστατικού, βρίσκονται Αστυνομία και Πυροσβεστική.