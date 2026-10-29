Αλυσίδα αρτοποιείων: Στο εδώλιο 59 κατηγορούμενοι

Στα δικαστήρια οδηγείται από σήμερα η υπόθεση του πολυπλόκαμου κυκλώματος που φέρεται να δρούσε μέσω γνωστής αλυσίδας αρτοποιείων. Οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων ξεκινούν με τους πρώτους 30, ενώ αύριο αναμένεται να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.

Ανάμεσα στους πρώτους που θα απολογηθούν βρίσκεται και ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για τις 18:00.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης καταγγελλόμενες πράξεις μαστροπείας, ληστείας και πλαστογραφίας.

Στο μικροσκόπιο οι επαφές με δημόσιους υπαλλήλους

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το σκέλος της υπόθεσης που αφορά πιθανή πρόσβαση μελών του κυκλώματος σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να εξασφάλιζαν πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους, ώστε να προετοιμάζονται εγκαίρως.