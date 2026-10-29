Πληρωμές 2,53 δισ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 30 Οκτωβρίου

Συνολικά 2,53 δισ. ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 4.374.639 δικαιούχους έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αφορά την καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου, ενώ προβλέπονται επίσης πληρωμές για προκαταβολές συντάξεων, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και παροχές μητρότητας.

-Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ διαμορφώνονται ως εξής:

– Στις 29 Οκτωβρίου: Θα καταβληθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου.

– Στις 30 Οκτωβρίου: Θα καταβληθούν 2,5 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον νόμο 4778/2021.

– Στις 30 Οκτωβρίου: Προβλέπεται η καταβολή 5 εκατ. ευρώ για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μη μισθωτούς.

– Έως τις 30 Οκτωβρίου: Θα καταβληθούν 16,5 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

-Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προγραμματίζει τις ακόλουθες πληρωμές:

– 22 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

– 14 εκατ. ευρώ σε 20.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι παραπάνω καταβολές εντάσσονται στον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ για την οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων, ανέργων, εργαζομένων και άλλων δικαιούχων κοινωνικών παροχών.