Κυπρίνος Ορεστιάδας: Απεγκλωβισμός δύο ατόμων μετά από τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου 2026, στη Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, στον Δήμο Ορεστιάδας Έβρου, όπου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο νεαρών από δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων, έλαβε ειδοποίηση για το περιστατικό περίπου στις 03:00.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν διασωστικό εξοπλισμό για να απεγκλωβίσουν έναν 22χρονο και μία 20χρονη.

Στη συνέχεια, οι δύο νεαροί παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, και μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.