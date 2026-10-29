LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Άρπαξε 500 ευρώ και συνελήφθη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/10/2026 08:39
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο
INTIME

Ληστεία, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/10/2026), σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η ληστεία σημειώθηκε περίπου στις 04:00, όταν ένας άνδρας, υπό την απειλή μαχαιριού, εισέβαλε σε κατάστημα που βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών.

Ο δράστης, απείλησε τον υπάλληλο και διέφυγε, αφού πρώτα, αφαίρεσε από το κατάστημα περίπου πεντακόσια ευρώ.

Άμεσα, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, όπου ξεκίνησε έρευνες, και περίπου μια ώρα μετά το συμβάν, εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης