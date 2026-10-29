Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Ληστεία, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/10/2026), σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η ληστεία σημειώθηκε περίπου στις 04:00, όταν ένας άνδρας, υπό την απειλή μαχαιριού, εισέβαλε σε κατάστημα που βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών.

Ο δράστης, απείλησε τον υπάλληλο και διέφυγε, αφού πρώτα, αφαίρεσε από το κατάστημα περίπου πεντακόσια ευρώ.

Άμεσα, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, όπου ξεκίνησε έρευνες, και περίπου μια ώρα μετά το συμβάν, εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη.