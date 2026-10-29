Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε ότι τον βίασαν, τον τραυμάτισαν

με μαχαίρι και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό Δύο συλλήψεις

Υπόθεση βιασμού, ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στην Θεσσαλονίκη, μετά από την καταγγελία ενός 41χρονου Πακιστανού, ότι ομοεθνείς του, τον ξυλοκόπησαν, τον βίασαν και στη συνέχεια τον έριξαν στα νερά του Θερμαϊκού.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση, συνελήφθησαν δυο άνδρες 34 και 40 ετών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων, καθώς, το θύμα, κάνει λόγο για έξι συνολικά άτομα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό, σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, στην περιοχή των Αγίων Πάντων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως φέρεται να κατέθεσε ο 41χρονος στις αστυνομικές αρχές, οι δράστες τον ξυλοκόπησαν και τον κακοποίησαν σεξουαλικά ομαδικά. Κατά τους ισχυρισμούς του, ένας από τους εμπλεκομένους βιντεοσκοπούσε την επίθεση, ενώ άλλος τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι δράστες τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης και τον έριξαν στη θάλασσα.

Ο 41χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

– Δύο συλλήψεις και συνεχιζόμενες έρευνες

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προχώρησαν σε έρευνες για τον εντοπισμό των φερόμενων δραστών.

Το πρωί της Τετάρτης, εντόπισαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 34 ετών, αμφότεροι υπήκοοι Πακιστάν, και τους συνέλαβαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται.