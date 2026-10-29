Εξιχνιάστηκαν τρεις απάτες με λεία πάνω από 19.000 ευρώ

Τρεις υποθέσεις απάτης με συνολικά κέρδη που αγγίζουν τις 19.000 ευρώ εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, η οποία κατάφερε να ταυτοποιήσει τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι παράνομες αυτές ενέργειες έλαβαν χώρα από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές Νοεμβρίου του 2024. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η πρώτη περίπτωση αφορούσε μια εικονική αγγελία για την πώληση οχήματος. Στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις, οι δράστες παρουσιάστηκαν ψευδώς ως λογιστές για να παραπλανήσουν και να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματά τους.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των κατηγορουμένων θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.