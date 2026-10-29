Ηράκλειο: 117 μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες

Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στα νότια της Κρήτης, με το Λιμενικό να προχωρά στη διάσωση συνολικά 117 ανθρώπων τις τελευταίες ώρες.

Τα ξημερώματα σημειώθηκαν δύο περιστατικά στο λιμάνι του Ηρακλείου, στην περιοχή του Ψυγείου. Στο πρώτο εντοπίστηκαν 54 άτομα και στο δεύτερο ακόμη 31, ανεβάζοντας τον αριθμό των αφιχθέντων στους 85.

Νωρίτερα, 32 μετανάστες διασώθηκαν και αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες. Ανάμεσά τους βρίσκονται μία γυναίκα και τρεις ανήλικοι.

Η μεταφορά των 32 διασωθέντων στο Ηράκλειο αναμενόταν περίπου στις 10:00 το πρωί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαχειρίζονται τα διαδοχικά περιστατικά στην περιοχή.