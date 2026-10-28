«Αλυσίδα» φορο-απάτης 120 εκ. – Τα «δωράκια» σε κρατικούς υπαλλήλους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται οι συνομιλίες των εμπλεκομένων, στις οποίες φέρεται να γίνονται αναφορές σε «δωράκια» προς υπαλλήλους του Δημοσίου. Οι διάλογοι που έρχονται στο φως αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων.

Το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες παρουσιάζει η Ρένα Κουβελιώτη.