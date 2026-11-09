Άγιος Παντελεήμονας: Σε νεαρή γυναίκα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη μακάβρια ανακάλυψη μιας βαλίτσας που περιείχε τη σορό μιας νεαρής γυναίκας, το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το θύμα ήταν ηλικίας 17 έως 25 ετών και πιθανότατα αφρικανικής καταγωγής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας 29χρονος αλλοδαπός παρατήρησε τη βαλίτσα στη διασταύρωση των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης και ενημέρωσε το τοπικό αστυνομικό τμήμα για την έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από αυτήν. Αστυνομικοί που μετέβησαν άμεσα στο σημείο άνοιξαν τη βαλίτσα και βρέθηκαν μπροστά στο ανθρώπινο πτώμα.

Από την πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή προκύπτει ότι η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, με τον χρόνο θανάτου να προσδιορίζεται περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από την ανεύρεσή της.

Αν και αρχικά δεν εντοπίστηκαν εμφανείς εξωτερικές κακώσεις, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα ριχτούν στο φως από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργείται σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κοπέλα ήταν τοποθετημένη σε εμβρυακή στάση με τα πόδια της δεμένα με σχοινί.

Για την αναγνώριση του θύματος θα πραγματοποιηθεί έλεγχος DNA, ενώ εξετάζονται ήδη οι πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης προσώπων. Οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα σενάρια, εξετάζοντας τόσο την πιθανότητα δολοφονίας (μεταξύ άλλων μέσω ασφυξίας), όσο και το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από υπερβολική δόση ναρκωτικών και κάποιος στη συνέχεια να επιχείρησε να εξαφανίσει τη σορό κρύβοντάς την στη βαλίτσα.