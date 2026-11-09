Αναζητούνται δύο πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»

Δύο επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης εξακολουθούν να αναζητούνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο πρόσωπα ελέγχονται για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο τελικό της στάδιο από το βράδυ της Πέμπτης, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Στις έρευνες συμμετείχαν οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και η Ελληνική Αστυνομία.

Ωστόσο την Παρασκευή , δύο διαδοχικά δημοσιεύματα ιστοσελίδας αποκάλυψαν πληροφορίες για την επιχείρηση, η οποία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, δημοσιοποιήθηκαν τα αρχικά των δύο προσώπων που αναζητούνταν, αλλά και τα ονόματα στελεχών της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της επιχείρησης και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών.

Αμέσως μετά τα δημοσιεύματα, ο Γιώργος Πιτσιλής επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των δύο επιχειρηματιών.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Ζήτησε να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα που αφορούν την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, την παραβίαση του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και την υπόθαλψη εγκληματία.

Η θέση του Γιώργου Πιτσιλή

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ξεκαθάρισε ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν αφορά την κριτική προς τον ίδιο ή την Αρχή, αλλά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης.

Όπως ανέφερε, στα σχεδόν έντεκα χρόνια που βρίσκεται επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης δεν έχει κινηθεί δικαστικά κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης για κακόβουλη ή προσβλητική κριτική.

Τόνισε, ωστόσο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση διακυβεύονται η αποτελεσματικότητα των ερευνών, η διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων και η προστασία των στελεχών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος υπόθεση ολόκληρου του κράτους δικαίου, τονίζοντας ότι οι θεσμοί και η Δικαιοσύνη πρέπει να προστατεύονται.