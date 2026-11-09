Δούκισσα Νομικού: Υποδέχτηκε τα 40 με ράφτινγκ και τα παιδιά της

Εικόνα απ'τη στιγμή που σβήνει τα κεράκια η Δούκισσα Νομικού

Εικόνα απ'τη στιγμή που σβήνει τα κεράκια η Δούκισσα Νομικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-INSTAGRAM-dutchesss_

Τα 40 της χρόνια έκλεισε η Δούκισσα Νομικού και επέλεξε να τα γιορτάσει διαφορετικά.

Χθες μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την εμπειρία της, στέλνοντας παράλληλα το δικό της μήνυμα για τη νέα δεκαετία της ζωής της.

Η Δούκισσα Νομικού είχε διαφορετικά σχέδια για τα φετινά γενέθλιά της. Επέλεξε να περάσει την ημέρα μακριά από την ένταση της καθημερινότητας, μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον και με την οικογένειά της.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε εμφανίζεται να σβήνει τα κεράκια της πάνω σε μια κόκκινη τούρτα. Σε άλλες φωτογραφίες βρίσκεται μαζί με τα παιδιά της, με την παρέα τους να απολαμβάνει δραστηριότητες στη φύση. Ανάμεσά τους ήταν το ράφτινγκ και οι περίπατοι.

Το μήνυμα για τη νέα δεκαετία

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δούκισσα Νομικού αναφέρθηκε στα 40 ως ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο υποδέχεται με ενθουσιασμό και αισιοδοξία. Όπως αποκάλυψε, δεν επιθυμούσε να οργανώσει πάρτι για την αλλαγή αυτή. Αντίθετα, ήθελε να έχει χρόνο για τον εαυτό της, να απολαύσει τη φύση και να βρίσκεται κοντά στους λίγους ανθρώπους που παραμένουν δίπλα της.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της, σημειώνοντας πως διάβασε κάθε μήνυμα ξεχωριστά.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – dutchesss_