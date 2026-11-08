Ανθρώπινη σορός μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα

Τις αρχές ειδοποίησε κάτοικος της περιοχής

Τις αρχές ειδοποίησε κάτοικος της περιοχής ΙΝΤΙΜΕ

Τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός σε πεζοδρόμιο της περιοχής ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής ΙΝΤΙΜΕ

Αστυνομικοί έφτασαν στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης και κατά τον έλεγχο της βαλίτσας, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός.

Στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συγκεντρώσει στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου.