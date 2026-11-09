Χανιά: Απορριμματοφορο σκόρπισε τον τρόμο σε καφετέρια

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν μικρό απορριματοφόρο της ΔΕΔΙΣΑ έπεσε πάνω σε πολίτες σε γνωστή καφετέρια της περιοχής.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο άνδρες, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία τους. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, ο ένας με χτύπημα στο κεφάλι και ο άλλος στον δεξιό ώμο και στον αγκώνα.

Φωτογραφία: INTIME

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, Νίκος Ηλιάκης, ο οδηγός του οχήματος είχε αποβιβαστεί προκειμένου να αλλάξει μια σακούλα απορριμμάτων από έναν κάδο. Εκείνη τη στιγμή, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ηλεκτροκίνητο όχημα άρχισε να κινείται μόνο του.

Ακολουθώντας ανεξέλεγκτη πορεία, ξεκίνησε από το σημείο έξω από τις τουαλέτες του Λιμενικού Ταμείου και κατέληξε σε κοντινή καφετέρια, πέφτοντας πάνω σε πελάτες που κάθονταν και απολάμβαναν τον καφέ τους. Οι δύο θαμώνες δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Πρόκειται για δυο άνδρες από την Αθήνα.

Ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του. Συνελήφθη από το Λιμενικό σε κατάσταση σοκ. Αυτήν τη ώρα δίνει κατάθεση στο Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ στο σημείο αναμένεται να μεταβεί πραγματογνώμονας, προκειμένου να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Πηγή βίντεο: zarpanews.gr