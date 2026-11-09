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Υπάλληλος καθαριότητας βρήκε κινητό αξίας 2.000 ευρώ και το επέστρεψε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/11/2026 12:03

Σε μία ανθρώπινη και ευγενική πράξη προέβη ένας υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου στην Λάρισα.

Ο άνδρας βρήκε ένα κινητό αξίας 2.000 ευρώ και το επέστρεψε.

Ο ιδιοκτήτης θέλησε να του δώσει κάποια αμοιβή και αυτός αρνήθηκε. Όταν η υπηρεσία του άνδρα έμαθε για την πράξη του θέλησε να του δώσει τιμητική άδεια, ωστόσο ο άνδρας πάλι αρνήθηκε.

Ο υπάλληλος καθαριότητας, Γιάννης Δαλανίκας, μιλάει στην εκπομπή Super Κατερίνα, για την σημασία των καλών πράξεων, καθώς και ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας για την επιθυμία του να επιβραβεύσει τον υπάλληλο.

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