Ηράκλειο: Νοσηλεύεται 95χρονη με εγκαύματα από καυτό νερό

Ένα σοβαρό περιστατικό φέρεται να συνέβη σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μία 95χρονη ηλικιωμένη νοσηλεύεται με εγκαύματα που φαίνεται να προκλήθηκαν από καυτό νερό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία των συγγενών της ηλικιωμένης στην αστυνομία, το περιστατικό φαίνεται να συνέβη κατά την διάρκεια του μπάνιου στην δόμη όπου διαμένει. Υπεύθυνη για την σωματική υγιεινή της ηλικωμένης ήταν μία 46χρονη νοσηλεύτρια.

Οι συγγενείς της γυναίκας αποδίδουν τα εγκαύματα σε λανθασμένο χειρισμό από την πλευρά της εργαζόμενης, η οποία μετά την καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία συνελήφθη.

Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα η 46χρονη νοσηλεύτρια αφέθηκε ελεύθερη.

Συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές.