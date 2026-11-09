Συντάξεις Δημοσίου: Τέλος στις χειρόγραφες αιτήσεις

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από σήμερα, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου του Δημοσίου, καθώς ο e-ΕΦΚΑ καταργεί τη μέχρι τώρα χειρόγραφη διαδικασία.

Η αλλαγή αφορά τις αιτήσεις για κύρια και επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή, καθώς και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του φορέα. Για να ολοκληρωθεί, ωστόσο, η οριστική υποβολή, πρέπει να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης του ασφαλισμένου. Αυτό μπορεί να έχει γίνει λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας ή άλλης προβλεπόμενης αιτίας.

Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αίτηση

Η διαδικασία ξεκινά από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.e-efka.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν διαδοχικά την ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», στη συνέχεια «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» και την υπηρεσία «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

Αφού εισέλθουν στην υπηρεσία, επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης και προχωρούν στην υποβολή της.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων, απαιτείται η επικαιροποίησή τους. Αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία 15 ημερών για να απευθυνθούν στο Τμήμα Μητρώου της Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ που αντιστοιχεί στον τόπο κατοικίας τους. Εκεί θα πρέπει να προσκομίσουν την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Τι ακολουθεί μετά την υποβολή

Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση, ο αιτών πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής και να το παραδώσει στη Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού του φορέα από τον οποίο αποχωρεί.

Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία συμπληρώνει το ηλεκτρονικό ή έντυπο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (e-ΔΑΥΚ/ΔΑΥΚ) ή το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Ο φάκελος, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπηρεσιακά έγγραφα, διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα. Πρόκειται για τον e-ΕΦΚΑ, για τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, στη Φιλελλήνων 13-15 στην Αθήνα, ή για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, στη Λυκούργου 12, ανάλογα με την περίπτωση.

Για κάθε αίτηση αποστέλλεται και το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, ώστε να εξεταστεί το αίτημα και να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση ή η άλλη προβλεπόμενη πράξη.