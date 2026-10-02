Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: 15,19 εκατ. ευρώ και νέοι έλεγχοι σε εκτροφές

Στα 15,19 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική οικονομική στήριξη προς τη Λέσβο για τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού, ενώ ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος ταυτοποίησης, ιχνηλάτησης και δειγματοληψιών στις κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού. Σήμερα (02/10/26)αρχίζει νέα φάση ελέγχων, η οποία θα καλύψει περίπου 300 εκτροφές στη ζώνη προστασίας των τριών χιλιομέτρων.

Η επιζωοτία καταγράφηκε στις 16 Μαρτίου 2026. Τότε, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν καταγεγραμμένες 3.381 εκτροφές στη Λέσβο.

Από αυτές, οι 2.622 χαρακτηρίζονταν ενεργές και οι 759 ανενεργές. Στις ενεργές μονάδες περιλαμβάνονται 64 εκτροφές που δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθούν, είτε λόγω άρνησης ελέγχου, είτε λόγω επίκλησης ανωτέρας βίας, είτε επειδή ο ιδιοκτήτης τους δεν έχει εντοπιστεί.

Από τις ανενεργές εκτροφές, οι 355 έχουν ήδη διαγραφεί από το πληροφοριακό σύστημα. Οι υπόλοιπες 404 βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία διαγραφής.

Αποζημιώσεις για 46.124 θανατωθέντα ζώα

Για 46.124 θανατωθέντα ζώα έχουν εγκριθεί 7.726.101 ευρώ, με την πληρωμή να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός. Με την καταβολή αυτού του ποσού, το συνολικό ύψος της οικονομικής στήριξης για τη Λέσβο διαμορφώνεται σε 15.190.000 ευρώ.

Ειδική αποζημίωση για το γάλα και στήριξη στις ζωοτροφές

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική αποζημίωση για γάλα που δεν διατέθηκε στην αγορά από τις 15 Μαρτίου έως τις 5 Μαΐου 2026. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης θα γίνει με βάση τα νόμιμα παραστατικά του προηγούμενου έτους.

Για τις ζωοτροφές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει ήδη υπογράψει δέσμευση πίστωσης ύψους 53.773.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά το σύνολο της χώρας και όχι αποκλειστικά τη Λέσβο.

Οι δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, προβλέπεται χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Σχέδιο για την ανασύσταση της κτηνοτροφίας

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεξεργάζεται συνολικό Σχέδιο Ανάταξης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, το οποίο συνδέεται και με την αποκατάσταση των μονάδων που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη σύγχρονη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την αδειοδότηση των μονάδων και την εφαρμογή κανόνων βιοασφάλειας. Η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση των ζώων που χάθηκαν, καθώς πραγματοποιείται με έγκριση και υπό την εποπτεία της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και προϋποθέτει την τήρηση των υγειονομικών όρων.

Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πιθανή ενεργοποίηση του άρθρου 220 του Κανονισμού 1308/2013. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλούν τα περιοριστικά μέτρα για ζωονόσους.

Το υπουργείο προετοιμάζει τον φάκελο τεκμηρίωσης που απαιτείται για την υποβολή του αιτήματος. Η πλέον σαφής επιδημιολογική εικόνα παρέχει περισσότερα στοιχεία για την αποτύπωση της οικονομικής διαταραχής στην αγορά και την υποστήριξη του σχετικού αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.