Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Πάτρα

Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:26 στην Αχαΐα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς