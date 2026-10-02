Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Πάτρα
Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:26 στην Αχαΐα.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς
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