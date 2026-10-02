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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Πάτρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/10/2026 18:38
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Πάτρα
INTIME

Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:26 στην Αχαΐα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς

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