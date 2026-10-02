Νοσηλεύτρια Μαζωνάκη:H γιατρός αφαίρεσε τα φίλτρα από το μηχάνημα και μου τα έδωσε για να τα πετάξω.

Νέα τροπή στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα το πρωί, με εντολή του ανακριτή, αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι του τραγουδιστή και κατέσχεσαν ψηφιακά στοιχεία. Στόχος είναι να συγκριθούν επικοινωνίες, χρόνοι και δεδομένα, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να φωτίσουν τα σκοτεινά σημεία των κρίσιμων ωρών πριν και μετά τη μοιραία συνεδρία στην Καρνεάδου.

Την ίδια ώρα, από όσα περιγράφει η 53χρονη νοσηλεύτρια, ξεδιπλώνονται λεπτό προς λεπτό οι δραματικές στιγμές μέσα στο ιατρείο. Η εικόνα που μεταφέρει είναι εικόνα πανικού, όταν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη άρχισε να επιδεινώνεται.

΄΄ Όταν ήρθε ο γιατρός ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, συνήθως είναι πολύ συγκρατημένος. Φώναξε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζήτησε να κάνουμε πράγματα. Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζωνάκη. Η μία νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι, γιατί η γιατρός θα του έβαζε φυσιολογικό ορό΄΄.

Ακολουθεί προσπάθεια ανάνηψης. Ζητείται αδρεναλίνη, ενώ ο απινιδωτής που βρίσκεται στο ιατρείο δεν τίθεται σε λειτουργία. Και λίγο πριν φτάσει το ΕΚΑΒ, η νοσηλεύτρια περιγράφει ακόμη μία κίνηση που προκαλεί ερωτήματα

΄΄ Όταν ο γιατρός είδε ότι δεν δουλεύει ο απινιδωτής, ζήτησε να κληθεί το ΕΚΑΒ και μου ζήτησε ξανά αδρεναλίνη. Πήγα να ετοιμάσω την αδρεναλίνη, γύρισα και την έδωσα στην γιατρό για να την χορηγήσει και μετά πήγα στην άλλη ασθενή για να δω πώς είναι και μετά επέστρεψα στο δωμάτιο του Μαζωνάκη. Το ΕΚΑΒ έφτασε αμέσως.Πριν φτάσει το ΕΚΑΒ η γιατρός αφαίρεσε τα φίλτρα από το μηχάνημα και μου τα έδωσε για να τα πετάξω΄΄.