Κρήτη: Μεθυσμένος τουρίστας έπεσε σε ποταμό
Τον βοήθησε περαστικός
Ένας περαστικός αντίκρισε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις εκβολές του ποταμού Γαζανού στην Αμμουδάρα.
Ο περαστικός, όπως έκανε γνωστό με δημοσίευσή του στο Facebook, καθώς έβγαζε βίντεο την παραλία αντιλήφθηκε ότι μέσα στο ποτάμι βρισκόταν ένας άνδρας.
Ο άνδρας προσπαθούσε να σταθεί όρθιος και φαινόταν να βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση.
Ευτυχώς ο περαστικός του πέταξε ένα από τα καλάμια που βρίσκονταν στο σημείο και κατάφερε να τον βγάλει από το νερό. Όπως διαπίστωσε ο περαστικός ο άνδρας ήταν μεθυσμένος.
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