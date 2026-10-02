Κρήτη: Μεθυσμένος τουρίστας έπεσε σε ποταμό

Ένας περαστικός αντίκρισε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις εκβολές του ποταμού Γαζανού στην Αμμουδάρα.

Ο περαστικός, όπως έκανε γνωστό με δημοσίευσή του στο Facebook, καθώς έβγαζε βίντεο την παραλία αντιλήφθηκε ότι μέσα στο ποτάμι βρισκόταν ένας άνδρας.

Ο άνδρας προσπαθούσε να σταθεί όρθιος και φαινόταν να βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση.

Ευτυχώς ο περαστικός του πέταξε ένα από τα καλάμια που βρίσκονταν στο σημείο και κατάφερε να τον βγάλει από το νερό. Όπως διαπίστωσε ο περαστικός ο άνδρας ήταν μεθυσμένος.