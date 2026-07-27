Λέσβος: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι – 13 άτομα καταθέτουν για τις κινητοποιήσεις στο λιμάνι

Συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης – Οι παραγωγοί καταγγέλλουν «ποινικοποίηση των αγώνων τους» και ζητούν την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων

Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου κτηνοτρόφοι, αγρότες και εκπρόσωποι φορέων έξω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

Οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν στο σημείο σε ένδειξη συμπαράστασης προς δεκατρείς κτηνοτρόφους, αγρότες και συνδικαλιστές, οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στον αποκλεισμό του λιμανιού τον περασμένο Απρίλιο. Τη νομική εκπροσώπησή τους έχει αναλάβει η δικηγόρος Νίκη Τσιριγώτη.

Με πανό και συνθήματα, οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν να σταματήσει, όπως υποστηρίζουν, η «ποινικοποίηση των αγώνων» του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου. Στο πλευρό τους βρέθηκε και η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, ενώ στη συγκέντρωση συμμετείχαν πολίτες, συνδικαλιστές και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Οι κινητοποιήσεις του Απριλίου είχαν πραγματοποιηθεί ενώ ο πρωτογενής τομέας της Λέσβου βρισκόταν αντιμέτωπος με τις σοβαρές συνέπειες του αφθώδους πυρετού και των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί. Οι παραγωγοί διεκδικούσαν μέτρα προστασίας των εκτροφών, οικονομική στήριξη και αποζημιώσεις για το εισόδημα και την παραγωγή που έχασαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Λιμεναρχείο, οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία προς την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Εκεί συνέχισαν τη διαμαρτυρία τους, ζητώντας να επιταχυνθούν οι πληρωμές των αποζημιώσεων και των ενισχύσεων προς τους πληγέντες παραγωγούς.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η άμεση και πλήρης αποζημίωση των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η επιδότηση των ζωοτροφών και η ουσιαστική στελέχωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό. Ζητούν, επίσης, να χρηματοδοτηθούν από το κράτος τα μέτρα βιοασφάλειας και να πραγματοποιούνται συστηματικές απολυμάνσεις στο λιμάνι και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας ότι αγωνίζονται για την επιβίωση των μονάδων τους και για τη διατήρηση της κτηνοτροφικής παραγωγής στο νησί.