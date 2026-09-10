ΑΔΕΔΥ: «Χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα» το επίδομα των 500 ευρώ

Η ΑΔΕΔΥ ζητά ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων και άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Η διεκδίκηση έρχεται μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και την ανακοίνωση για επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά, με πρώτη καταβολή τον Δεκέμβριο του 2027.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ χαρακτηρίζει την εξαγγελία για το επίδομα «χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα για τους εργαζόμενους». Όπως επισημαίνει, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες στα εισοδήματά τους μετά από χρόνια καθηλωμένων μισθών και την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, τονίζει ότι η ακρίβεια μειώνει καθημερινά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ καλεί την κυβέρνηση να αφήσει πίσω τη λογική των επιδομάτων και των εξαγγελιών που έχουν ορίζοντα το μακρινό μέλλον. Ζητά λύσεις στα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων με άμεση εφαρμογή.

Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών των προηγούμενων ετών. Ζητά επίσης μισθούς που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος ζωής, μόνιμες προσλήψεις και ουσιαστική στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και «ξεπάγωμα» της διετίας 2016-2017.