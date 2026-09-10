Φωτιά στο Αγιόφυλλο Καλαμπάκας

Ενισχύονται οι δυνάμεις στο σημείο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αγιόφυλλο Καλαμπάκας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Με επίγειες και εναέριες δυνάμεις η κατάσβεση

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Αγιόφυλλο Καλαμπάκας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Μετεώρων, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Οι δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, ενώ η παρουσία του ελικοπτέρου ενισχύει την προσπάθεια από αέρος.

Μήνυμα από το 112

Για την πυρκαγιά εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Με το μήνυμα καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στην Αγιόφυλλο Καλαμπάκας.