Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

«Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα σκιάζει και τη σημερινή μας εκδήλωση. Διάχυτη η θλίψη, η σκέψη μας με τις οικογένειες των δύο πιλότων – απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα. Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της 90ης ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως ανεβαίνει στη ΔΕΘ για 8η φορά ως πρωθυπουργός. «Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων. Πιο έμπειρος. Σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος από ποτέ», συνέχισε.

«Είναι καιρός η πατρίδα μας να γευθεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός. Έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε. Θα περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο. Πρόκειται για τον Οδικό Χάρτης του 2027, πρόλογος του νέου προγράμματος. Πορεία προς το 2031, για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί», πρόσθεσε.

«Τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα, χωρίς να θέσουμε ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πολιτική για τους πολλούς. Όσα θα ανακοινώσω είναι το απόσταγμα συζητήσεων με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια. Την προσδοκία η επιτυχία της οικονομίας να έχει αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε νίκες αλλά δεν πέτυχε να επικρατήσει οριστικά», υπογράμμισε.

Φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα – Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά

«Στις συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Γύρω τους βλέπουν τις απειλές να παραμένουν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα αποκτά τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα είδα τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη. Στις νέες επιλογές επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα κάθε πολίτη και η εθνική ανάπτυξη στον προύπολογισμό κάθε σπιτικού. Όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους σταθερό μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Ζούμε σε πρωτόγνωρη φάση μετάβασης», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους συνταξιούχους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους αγρότες στους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, στις οικογένειες, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, στους ενοικιαστές», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα τα μέτρα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν πώς θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Κατέγραψα τους προβληματισμούς. Μηδενίζοντας τον φόρο στους κατ’ επάγγελμα αγρότες για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ», συνέχισε και ανέφερε συγκεκριμένα σχετικά παραδείγματα

Για του κτηνοτρόφους ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας που θα τους θωρακίζουν μόνιμα από τις νόσους. «Αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν», τόνισε.

Για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. 2,2 δικαιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας εθνικής σύνταξης ενώ στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χηρείας.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους – Μηδέν φόρος σε τρίτεκνους – Περικοπή κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ- «Σπίτι μου 3»

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους – Μηδέν φόρος σε τρίτεκνους – Περικοπή κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ- «Σπίτι μου 3»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι στο δημόσιο θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 700.000 δημοσίους υπαλλήλους. Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα σχετικά παραδείγματα και υπενθύμισε ότι τη Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει τα μέτρα με παραδείγματα.

Ανακοίνωσε επίσης ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται λογαριασμός τον οποίο θα ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια που γεννιέται ένα παιδί. «Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Σημαίνει ότι ένα παιδί σε 18 χρόνια, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί με πάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Στο ίδιο πεδίο του δημογραφικού αποφασίσαμε ότι θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 1.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί. «Αυτό το μέτρο ζήτησα να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα οφέλη των ιδιωτικών υπαλλήλων από την αύξηση του κατώτατου μισθού. «Το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Ο στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028», ανέφερε σημειώνοντας ότι ο κατώτατος μισθός συμπαρασύρει και τις τριετίες. «Μιλάμε για 2,5 εκατ. συμπολίτες μας οι οποίοι παράγουν και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Δίκαιο να στηριχθεί το εισόδημά τους. Σημειώνω την προσπάθεια μείωσης των τιμών που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη και για το ρεύμα μέσα στην επόμενη τριετία ο στόχος είναι να μειωθεί κατά 30%», προσέθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα περικοπούν από τον Ιανουάριο κατά 50% οι χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς και υπενθύμισε την εξυγίανση της ΔΕΗ που της επιτρέπει σήμερα να έχει πιο φτηνό τιμολόγιο.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την τιμαριθμοποίηση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. «Στα παραπάνω αξίζει να προστεθεί ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ», συμπλήρωσε ενώ για το στεγαστικό έκανε γνωστό ότι έρχεται «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ για 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν νέα κατοικία με αυτή τη διαδικασία και δόση χαμηλότερη από ενοίκιο σε ένα αντίστοιχο σπίτι.

Μελετημένο σχέδιο που εντάσσεται σε ημερολόγιο ανταπόδοσης – Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

«Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές ακινήτων προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης μεταφέρεται 1,5 δισ. από ΤΑΑ στην αναπτυξιακή τράπεζα, ότι επιταχύνονται από τα 10 στα 6 χρόνια οι αποσβέσεις των επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τού εξοπλισμού τους και καταργείται το τέλος επιτηδεύματος από το 2027 στην περιφέρεια και μειώνεται κατά 50% στην Αττική.

«Το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασα έχει κόστος 2,2 δισ. ευρώ μέχρι το 2027. Κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Αποδεικνύει πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές όπως έχουν οριστεί από την ΕΕ, οδηγούν αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Αυτές οι πρακτικές συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Πέρσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγγειλα. Έτσι θα συμβεί και φέτος. Το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται σε ημερολόγιο ανταπόδοσης», τόνισε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε το εξής χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

25 Σεπτεμβρίου 2026: Καταβολή διπλού ενοικίου σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2024 αναδρομικά

1η Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2025

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

1η Ιανουαρίου 2027: Μηδενισμός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000

1η Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

1η Ιανουαρίου 2027: Μείωση χρεώσεων ΥΚΩ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 Euro/Mwh σε 3,45 Euro/Mwh

Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών)

Ιανουάριος 2027: Έναρξη προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙΙ» Μέσα Μαρτίου-βεβαίωση ΕΝΦΙΑ: Κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 κατοίκους σε Δυτική Μακεδονία)

1η Απριλίου 2027: Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα

1η Απριλίου 2027: Μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Μέσα Μαρτίου – Μέσα Ιουλίου 2027, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατ. ευρώ: · Μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) ύψους 402 εκατ. ευρώ. · Μείωση Τεκμηρίων Ελευθέρων Επαγγελματιών: Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με κόστος 170 εκατ. ευρώ. · Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατ. ευρώ. · Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 90 εκατ. ευρώ. · Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα (από τη μεταρρύθμιση που έγινε από το φορολογικό έτος 2026) με κόστος 43 εκατ. ευρώ. · Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 με κόστος 87 εκατ. ευρώ. · Για τον καθορισμό εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ, εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

30 Νοεμβρίου 2027: Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου (και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς) για το φορολογικό έτος 2026

30 Νοεμβρίου 2027: Καταβολή επιδόματος (400 ευρώ) σε συνταξιούχους, ΑΜΕΑ και ανασφάλιστες υπερήλικες

Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ (μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027 (που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους).

Η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023

«Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλιών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά πεδία. Αυξήσεις δίπλα σε ελαφρύνσεις από φόρους. Δίκαιη κατανομή. Παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα. Φροντίδα των πιο αδύναμων και διατήρηση της ανάπτυξης. Όλα κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα ώστε να δίνουν συνέχεια στο τόξο της εθνικής ανάκαμψης που ξεκίνησε το 2019», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η ακρίβεια έπεσε κάτω από το 8%, ότι ανακτήθηκε η επενδυτική βαθμίδα και μειώνεται το χρέος. Σημείωσε ότι η Ελλάδα δανείζεται φτηνότερα από 4 από τις χώρες του G7.

«Η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε τη Θεσσαλονίκη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στη χώρα σήμερα ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. 7 εκατ. άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Έχουμε εξασφαλίσει πόρους ώστε αυτή η κατάκτηση στην υγεία να συνεχιστεί. Για τα σοβαρά νοσήματα, τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών. Στην παιδεία επισκέφτηκα ένα από τα 17 ολοκαίνουργια σχολεία στη Δυτική Μακεδονία. Μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε πάνω από 700 σχολεία. Η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά. Όλα αυτά είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Καμία δεν ήταν αυτονόητη. Επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Κερδίσαμε τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν την τάξη σε δρόμους και γήπεδα. Οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Ηλεκτρονικές συναλλαγές πολεμούν τη φοροδιαφυγή. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους, έγινε πράξη από φιλελεύθερη κεντροδεξιά κυβέρνηση. Το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά έχει πια Εθνικό Κτηματολόγιο. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοπορία υπήρξε μακρύς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Επτά δεσμεύσεις για την επόμενη 4ετία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος και πως το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει η πρώτη γεώτρηση ύστερα από 40 χρόνια.

«Η σύγκριση είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. «Όπως η Πολιτεία στήριξε την δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών, θα ενισχύσει έμπρακτα και τη νέα Τούμπα. Στόχος η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι ο πολιτισμός μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας και υπενθύμισε ότι έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία, προσβάσιμα σε όλους, και πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι.

«Ένα σαφές ερώτημα είναι αν αυτή η διαδρομή μπορεί να μπει σε περιπέτειες ή σηματοδοτεί τη μόνη σίγουρη προοπτική του τόπου», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε 7 δεσμεύσεις για την επόμενη 4ετία:

Η ανεργία να βρεθεί κάτω από το 6%,

Η οικονομία να έχει ετησίως ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 Euro

Ο βασικός να αυξάνεται σταθερά, ξεκινώντας από τα 1.000 Euro το 2028. Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα

Οι επενδύσεις από τα 46 δισ. να ξεπεράσουν στα 65 δια., καλύπτοντας το 20% του ΑΕΠ και μειώνοντας το διαχρονικό χάσμα με την Ευρώπη. Το χρέος να αποκλιμακώνεται ραγδαία -κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030

Το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α». Εξελίξεις που σημαίνουν ευνοϊκότερο δανεισμό για κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.

Διπλή κατεύθυνση στο σχέδιο της 4ετίας 2027-2031: Διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα οφέλη να μεταφέρονται σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Συνέχιση εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς μαζί με τη δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και τη σταθερή φροντίδα πιο αδύναμων.

«Μέχρι το 2031 οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ», προσέθεσε μεταξύ άλλων.

«Να χτίσουμε ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων», επισήμανε και αναφέρθηκε στις αλλαγές μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης.

«Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης», συνέχισε.

«Στην παιδεία ολοκληρώνουμε τον εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος», συμπλήρωσε ενώ έκανε ειδική αναφορά στην τεχνική εκπαίδευση.

«Το 5ο άλμα αφορά τη στέγη», σημείωσε ενώ είπε ότι το 6ο άλμα αφορά τον πρωτογενή τομέα με αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και ανά εργαζόμενο.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το 7ο άλμα είναι η πράσινή και ανθεκτική Ελλάδα και ανέφερε συγκεκριμένες σχετικές δράσεις.

«Τεράστιο εθνικό στοίχημα η διαχείριση του νερού. Κάναμε τολμηρό πρώτο βήμα», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός για τη δημόσια διοίκηση είπε ότι μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη και τα επόμενα 3 χρόνια όλοι οι υπάλληλοι να εκπαιδευτούν στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η πατρίδα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια

«Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Η μεγάλη πρόκληση είναι η μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Και προσέθεσε τα εξής:

Δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι από το 2027 σε 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών.

Στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

Ισχυρή Πατρίδα: το 2030 θα ολοκληρώνει το τεράστιο πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της.

Rafale, Belharra, μαχητικά F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα», νέα Canadair της Πολιτικής Προστασίας, σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.

«Η λέξη ”ορίζοντας” έχει, όπως το πρόγραμμά μας διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές. Διαμορφώνει τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωτερικό σκηνικό σύγχυσης από κόμματα και κομματίδια που αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα διλήμματα της επόμενης κάλπης: ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών.

«Στη γειτονιά μας οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση σημείωσε τα εξής: «Με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της. Μου θυμίζουν τον στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες. ”Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω”».

Και προσέθεσε: «Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Επόμενο βήμα οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι και οικογένεια. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ευημερία για όλους. Η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη. Πανέτοιμοι για την επόμενη 10ετία του 21ου αιώνα. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Ταυτόχρονα η Πολιτεία να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. «Για πρώτη φορά συνοδεύουμε στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», υπογράμμισε.

«Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν. Θα κριθεί σύντομα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη εξελίξεων. Η πατρίδα θα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς. Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και προσέθεσε:

«Γιατί μία τρίτη τετραετία; Δεν ονειρεύομαι ”μία από τα ίδια”, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι. Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας. Θα συναντηθούμε με πολλούς και ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε. Να τους θυμίσουμε ότι η ΝΔ ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν ”μήνυμα διαμαρτυρίας”: Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία και θα επιλέξει, την ελπίδα ή την περιπέτεια, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους. Σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέση όλοι. Οι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους σε όσα ανακοίνωσα. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον και πηγή αισιοδοξίας. Γνωρίζω πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα ενώπιων μιας μεγάλης πρόκλησης, της ελληνικής Προεδρίας το β’ εξάμηνο του 2027».

Φιλοδοξία μου να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας»

«Κλείνω με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Ο χρόνος που μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της ομιλίας τους.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».