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Στις φλόγες θαλαμηγός στη Λευκάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/09/2026 15:56
Στις φλόγες θαλαμηγός στη Λευκάδα
INTIME

Πυρκαγιά ξέσπασε σε θαλαμηγό με σημαία Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του Β. Διαύλου Λευκάδας.

Του συμβάντος έχει επιληφθεί το  Λιμενικό Σώμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για συνδρομή στο περιστατικό, στις 14:20.

Επιχειρούν ένα πλωτό του λιμενικού και ένα αλιευτικό, ενώ μεταβαίνει και ένα πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού σώματος.

Πλησίον της ακτογραμμής βρίσκονται 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι 3 επιβαίνοντες αλλοδαποί, εξήλθαν στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή Βίντεο: ilefkada, Lefkada today

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