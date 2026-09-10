Στις φλόγες θαλαμηγός στη Λευκάδα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε θαλαμηγό με σημαία Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του Β. Διαύλου Λευκάδας.

Του συμβάντος έχει επιληφθεί το Λιμενικό Σώμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για συνδρομή στο περιστατικό, στις 14:20.

Επιχειρούν ένα πλωτό του λιμενικού και ένα αλιευτικό, ενώ μεταβαίνει και ένα πυροσβεστικό ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού σώματος.

Πλησίον της ακτογραμμής βρίσκονται 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι 3 επιβαίνοντες αλλοδαποί, εξήλθαν στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή Βίντεο: ilefkada, Lefkada today