«Διαρροές ρεύματος» το πρόσχημα για 34 κλοπές

Συνελήφθησαν δύο μέλη,18 και 16 ετών – Πάνω από 250.000 ευρώ η λεία της οργάνωσης

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής προχώρησαν αστυνομικοί της ασφάλειας Καματερού.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε οικισμό της Φυλής, συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 18 και 16 ετών. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για απάτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν συγκροτήσει από τον Δεκέμβριο του 2025 εγκληματική ομάδα με συγκεκριμένη δομή και καταμερισμό ρόλων, με σκοπό την πραγματοποίηση κλοπών και άπατων.

Είχαν δημιουργήσει τρεις επιχειρησιακές ομάδες, οι οποίες αναλάμβαναν διαφορετικά στάδια της εγκληματικής τους δράσης.

Για την προσέγγιση των θυμάτων χρησιμοποιούσαν μισθωμένο όχημα και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με διάφορα προσχήματα, όπως υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμη και διαρροή ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους να τους επιτρέψουν την είσοδο στους χώρους τους και στη συνέχεια φέρονται να αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της δράσης τους, ενώ αρκετοί από αυτούς συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικές ή φιλικές σχέσεις.

Παράλληλα, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους, χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, τις οποίες εναλλάσσουν συστηματικά.

Κλοπή 3.000 ευρώ από ανήλικους στον Ωρωπό

Χαρακτηριστική περίπτωση που περιλαμβάνεται στην έρευνα σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον Ωρωπό.

Σύμφωνα με την αστυνομία μέλη της οργάνωσης προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και, με το πρόσχημα σχετικού προβλήματος, κατάφεραν να εξαπατήσουν τα θύματά τους και να αφαιρέσουν τιμαλφή και χρηματικό ποσό συνολικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων:

κοσμήματα και ρολόγια,

δύο πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε ψευδοροφή,

ρούχα που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 34 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών στην Αττική και την Περιφέρεια.

Η συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ξεπερνά τα 250.000 ευρώ.