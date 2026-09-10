54χρονος συνελήφθη για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων να απορρίπτει μεγάλο όγκο αποβλήτων σε οικόπεδο της περιοχής.

Στη σύλληψη ενός 54χρονου προχώρησαν το μεσημέρι αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο πλαίσιο ελέγχων για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.

Ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή του Ασπροπύργου, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με φορτηγό σε οικόπεδο και να απορρίπτει μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν άμεσα και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.