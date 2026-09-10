Πέγκυ Ζήνα για Γ. Μαζωνάκη -“Σιγά μην μας προετοίμαζες για την αυλαία, τώρα ας σωπάσουμε”

“Στο βάθος το ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ σταρ” έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση της η Πεγκυ Ζήνα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ακόμα μια συνάδελφος του δημοφιλούς τραγουδιστή θέλησε να τον αποχαιρετήσει από τα social media. Στην ανάρτηση της αποκαλύπτει μάλιστα ότι έμαθε από φιλικό της πρόσωπο τυχαία την μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο, πριν ακόμα ανακοινωθεί στα μέσα το δυσάρεστο τέλος του.