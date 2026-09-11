ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 16 Σεπτεμβρίου

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα κινητοποιήσεων, με στάση εργασίας στην Αττική στις 16 Σεπτεμβρίου, πανελλαδική ημέρα δράσης την 1η Οκτωβρίου και απεργιακή κινητοποίηση μέσα στον Οκτώβριο. Οι αποφάσεις ελήφθησαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Στάση εργασίας στις 16 Σεπτεμβρίου

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα της δεύτερης ψηφοφορίας στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η ΑΔΕΔΥ καλεί σε στάση εργασίας στην Αττική από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στις 13:00 στο Σύνταγμα. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ καλεί τις Ομοσπονδίες να συνεδριάσουν άμεσα και να αποφασίσουν τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων. Ζητά, επίσης, ενημέρωση των εργαζομένων σε όλους τους χώρους ευθύνης τους.

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη Ομοσπονδιών για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων και των αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, σε οικονομικό, θεσμικό και ασφαλιστικό επίπεδο.

Συγκέντρωση για τον Παύλο Φύσσα

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα επετείου της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, η ΑΔΕΔΥ καλεί στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 17:30 στο μνημείο του. Παράλληλα, προγραμματίζονται Περιφερειακές Συσκέψεις, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, συνεντεύξεις Τύπου και άλλες δράσεις. Στις 28 Σεπτεμβρίου θα γίνει Περιφερειακή Σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη.

Πανελλαδική δράση την 1η Οκτωβρίου

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε, επίσης, ενημερωτική καμπάνια για την ανάδειξη των αιτημάτων της. Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί Πανελλαδική Ημέρα Δράσης, με συγκεντρώσεις σε όλους τους κλάδους του Δημοσίου, στους χώρους εργασίας, καταλήψεις και άλλες κινηματικές δράσεις.

Μέσα στον Οκτώβριο προγραμματίζεται και απεργιακή κινητοποίηση, με προοπτική κλιμάκωσης και συνάντησης με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η ΑΔΕΔΥ δηλώνει ότι θα στηρίξει και τις κλαδικές κινητοποιήσεις.