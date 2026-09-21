19 άτομα συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών

Δεκαεννέα άτομα συνελήφθησαν στο διάστημα από 16 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς σε Αλεξανδρούπολη, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν 12 ξεχωριστές δικογραφίες.

Σύλληψη επ’ αυτοφώρω στην Αλεξανδρούπολη

Στις 16 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άτομα την ώρα που πραγματοποιούσαν συναλλαγή ναρκωτικών. Στην κατοχή του ενός βρέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 6,68 γραμμαρίων, και ένα κινητό τηλέφωνο. Από τον δεύτερο κατασχέθηκε χρηματικό ποσό.

Σε έρευνα στην κατοικία και την αποθήκη του δεύτερου, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Laika», βρέθηκαν ακόμη επτά συσκευασίες με 185,74 γραμμάρια κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρεις τρίφτες και κινητό τηλέφωνο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κάνναβη σε Κομοτηνή και Δράμα

Στις 18 Σεπτεμβρίου, στην Κομοτηνή, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα έπειτα από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Σε δύο σπίτια, αλλά και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά 313,64 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα τσιγάρο κάνναβης, δύο μεταλλικοί θρυμματιστές, ηλεκτρονική ζυγαριά, συσκευασίες με υπολείμματα κάνναβης, χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

Την ίδια ημέρα, στη Δράμα, δύο άτομα συνελήφθησαν μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Στο όχημα βρέθηκαν 396 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 1.578 γραμμάρια κλώνων κάνναβης. Την επόμενη ημέρα συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας, καθώς προέκυψε ότι κατείχε από κοινού με τους δύο συλληφθέντες τις συγκεκριμένες ουσίες. Το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Συλλήψεις και σε Ξάνθη, Θάσο και Καβάλα

Σε εννέα ακόμη περιπτώσεις σε Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Θάσο και Καβάλα συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα. Στην κατοχή τους και σε ένα όχημα βρέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, δύο τσιγάρα κάνναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις υποθέσεις ανέλαβαν οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.