Δυτική Μακεδονία: 4 συλλήψεις για καλλιέργεια ναρκωτικών

Τέσσερις ημεδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο τριήμερο σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Γρεβενά για υποθέσεις κατοχής και καλλιέργειας ναρκωτικών. Οι συλλήψεις έγιναν σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών και Κοζάνης.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1,8 γραμμάρια ηρωίνης, 0,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 11,22 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα δενδρύλλιο κάνναβης και μία σύριγγα.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Οι συλλήψεις σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα

Στις 13 Σεπτεμβρίου, συνελήφθη στην Κοζάνη ένας 49χρονος. Σε έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης βρέθηκαν στην κατοχή του δύο συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 1,8 γραμμαρίων.

Μία ημέρα αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου, συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα ένας 62χρονος. Σε έρευνα που έγινε σε αγροικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα δενδρύλλιο κάνναβης ύψους περίπου δύο μέτρων και 2,46 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Το ίδιο βράδυ, σε περιοχή των Γρεβενών, συνελήφθη ένας 57χρονος. Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών έκαναν έρευνα σε Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε και εντόπισαν 8,76 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Κοκαΐνη και σύριγγα στην Κοζάνη

Στις 15 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι, συνελήφθη στην Κοζάνη ένας 46χρονος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατελήφθη να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Στην κατοχή του βρέθηκαν 0,3 γραμμάρια κοκαΐνης και μία σύριγγα.

Σε βάρος και των τεσσάρων σχηματίστηκαν δικογραφίες για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι και οι περιπολίες στη Δυτική Μακεδονία συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.