Τέσσερις δωρεές οργάνων σε μία ημέρα στο “Παπανικολάου”

Οι τέσσερις δωρεές οργάνων, από ισάριθμους δότες, οι οποίοι απεβίωσαν στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» στην Θεσσαλονίκη, αναμένεται να δώσουν δώρα ζωής, σε περισσότερους από είκοσι ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή για μεταμόσχευση.

Η διαδικασία λήψης των κερατοειδών και των οργάνων, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της 21ης Σεπτεμβρίου 2026, από ασθενείς που νοσηλεύονταν στις Α΄ και Β΄ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, υπό την εποπτεία του Ελληνικού οργανισμού Μεταμοσχέυσεων.

Οι τέσσερις δότες ήταν τρεις γυναίκες, ηλικίας 50, 71 και 65 ετών, και ένας άνδρας 62 ετών.

Από την 50χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στη Β΄ ΜΕΘ, ελήφθησαν καρδιά, ήπαρ, δύο νεφροί και δύο κερατοειδείς.

Από την 71 ετών γυναίκα, που νοσηλευόταν στη Β΄ ΜΕΘ, ελήφθησαν δύο κερατοειδείς από την Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του ΑΧΕΠΑ και μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ.

Από την 65χρονη γυναίκα, επίσης νοσηλευόμενη στη Β΄ ΜΕΘ, ελήφθησαν δύο κερατοειδείς από τη Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ του Παπαγεωργίου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ.

Από τον 62χρονο άνδρα, που νοσηλευόταν στην Α΄ ΜΕΘ, ελήφθησαν ήπαρ, δύο νεφροί και δύο κερατοειδείς.

Για την ολοκλήρωση των τεσσάρων δωρεών συνεργάστηκαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δύο ΜΕΘ, τα Αναισθησιολογικά Τμήματα, τα Χειρουργεία, τα Καρδιολογικά και Πνευμονολογικά Τμήματα, τα Αιμοδυναμικά και Ακτινολογικά Τμήματα, τα Μικροβιολογικά, Βιοχημικά και Αιματολογικά Εργαστήρια, το Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ.