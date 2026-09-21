Γαμήλια πομπή με νταλίκες στο Ληξούρι

Μια γαμήλια πομπή διαφορετική από της άλλες έκλεψε τα βλέμματα στο Ληξούρι.

Συνόδευσαν τον γαμπρό στην εκκλησία με στολισμένες νταλίκες που κόρναραν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής!

Οι φίλοι του γαμπρού κατάφεραν να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα στους Κεφαλλονίτες και όχι μόνο.

Μάλιστα μετά το γάμο έκαναν παρέλαση και στο Αργοστόλι!

Πηγή: kefaloniamagazine.gr