Συνελήφθη διακινητής που μετέφερε 6 παράνομους μετανάστες

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί στον Έβρο. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε επαρχιακή οδό να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Εντοπίστηκε με τους έξι μετανάστες

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον διακινητή την ώρα που οδηγούσε το ΙΧΕ αυτοκίνητο. Στο όχημα βρίσκονταν έξι παράτυποι μετανάστες, τους οποίους, σύμφωνα με την Αστυνομία, προωθούσε παράνομα στην ενδοχώρα.

Κατασχέθηκαν το όχημα και δύο κινητά

Μετά τη σύλληψη κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας.

Η προανάκριση

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου.