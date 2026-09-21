Διακίνηση ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια

Έκαναν παράδοση στο σπίτι

Πωλούσαν ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Έκαναν «delivery» τα ναρκωτικά.

Η σύλληψη

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται από την προηγούμενη Τρίτη (15/09) δύο άνδρες, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε περιοχές τις Αττικής.

Οι αστυνομικοί με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου συνέλαβαν τον 46χρονο αλλοδαπό και τον 47χρονο Έλληνα, στα Μελίσσια και στο Μαρούσι.

Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο δράστες κατηγορούνται για:

σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα

παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών κατά συναυτουργία

παράβση του νόμου περί όπλων

και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δραστηριότητά τους

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών, φαίνεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ξεκινήσει την δράση τους από φέτος τον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι ο 47χρονος ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα, αναφορικά με την κατανομή των ουσιών και τα έσοδα από την πώλησή τους.

Ο 46χρονος φέρεται να βοηθούσε τον 47χρονο, με τις αγοροπωλησίες των να ναρκωτικών. Παράλληλα, λειτουργούσε και ως «delivery», χρησιμοποιώντας πολυτελές «επιχειρησιακό αμάξι», για να παραδόσει τα ναρκωτικά στα σπίτια των πελατών.

Οι δύο άνδρες είχαν λάβει αυστηρά μέτρα προφύλαξης για να προστατέψουν το εμπόρευμά τους. Ειδικότερα, χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» ένα από τα σπίτια του 46χρονου στα Μελίσσια, για να φυλάνε τα ναρκωτικά. Παράλληλα, αντάλλασσαν μηνύματα μέσω διαφορετικών διαδικτυακών εφαρμογών, ώστε να καλύψουν τα ίχνη τους.

Ωστόσο, παρά αυτή τους την προσπάθεια οι αστυνομικοί τους έχουν συνδέσει με τουλάχιστον 25 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Από έρευνα στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

67,1 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -670- ευρώ,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

αεροβόλο πιστόλι,

θήκη όπλου,

103 φυσίγγια,

φυσίγγια, 2 μαχαίρια

χειροπέδες και

6 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.