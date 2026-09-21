Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος ναυτικός έβγαλε μαχαίρι σε συνάδελφό του

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 47χρονο ναύτη από τις Φιλιππίνες, έπειτα από περιστατικό απειλής με μαχαίρι εις βάρος συναδέλφου του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε φορτηγό πλοίο με σημαία Ολλανδίας που βρισκόταν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο φερόμενος δράστης, το οποίο έδειξε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ενημέρωση του Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για το περιστατικό από ναυτικό πράκτορα. Μετά την ειδοποίηση, στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης μετέβησαν στο πλοίο. Οι λιμενικοί όταν έφτασαν στο σημείο, επιβιβάστηκαν και ακινητοποίησαν τον ναύτη.

Αλκοτέστ και σύλληψη του 47χρονου

Οι λιμενικοί οδήγησαν τον 47χρονο στο λιμεναρχείο, όπου υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ.Τα αποτελέσματα του αλκοτεστ έδειξαν ότι ο ναύτης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και ακολούθησε η σύλληψή του.

Ενώ, προανάκριση για το επεισόδιο στο φορτηγό πλοίο διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.