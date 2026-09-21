Αμαλιάδα: Έβαλαν εκρηκτικό μηχανισμό σε πολυκατοικία

Δύο άνδρες συνελήφθησαν χτες τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα για έκρηξη και εμπρησμό σε πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να διαφεύγουν με αυτοκίνητο και τους ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη, εμπρησμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να προκάλεσαν έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό. Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρή εστία φωτιάς, ενώ σημειώθηκαν και φθορές στην είσοδο του κτιρίου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και της μικτής περιπολίας έφτασαν άμεσα στο σημείο. Εκεί αξιοποίησαν πληροφορίες από περιοίκους, οι οποίοι ανέφεραν ότι ένα άτομο με σκούρα ρούχα και κράνος απομακρύνθηκε από την περιοχή.

Τους εντόπισαν να διαφεύγουν με αυτοκίνητο

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις και εντόπισαν τους δύο άνδρες να απομακρύνονται με αυτοκίνητο. Μόλις ο οδηγός είδε το περιπολικό, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Οι αστυνομικοί, όμως, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τους δύο κατηγορούμενους.

Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητο

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κράνος, μία κουκούλα τύπου full face, ένας αναπτήρας, γάντια μιας χρήσης και ιματισμός που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών του κατηγορούμενου. Παράλληλα, από το σημείο της έκρηξης περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν υπολείμματα πλαστικού μπουκαλιού με ίχνη καύσης και υπολείμματα κροτίδας.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.