Χειρουργείο για τον Ουναΐ: Μέχρι τα playoffs η αποκατάσταση

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, υπεβλήθη σήμερα σε απόλυτα επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης. Η ιατρική αξιολόγηση του τραυματισμού του είχε δείξει ρήξη τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού. Ο διεθνής Μαροκινός θα ξεκινήσει από αύριο εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με χρονικό ορίζοντα επιστροφής στην ενεργό δράση τους 4-5 μήνες.

Πέραν του ιατρού του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλου, στο χειρουργείο ήταν ο παγκοσμίως γνωστος ορθοπαιδικός χειρουργός, Νικολά Λεφέβρ, και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.