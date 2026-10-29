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Χειρουργείο για τον Ουναΐ: Μέχρι τα playoffs η αποκατάσταση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
29/10/2026 17:01
Χειρουργείο για τον Ουναΐ: Μέχρι τα playoffs η αποκατάσταση
INTIME

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, υπεβλήθη σήμερα σε απόλυτα επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης. Η ιατρική αξιολόγηση του τραυματισμού του είχε δείξει ρήξη τένοντα στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού. Ο διεθνής Μαροκινός θα ξεκινήσει από αύριο εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με χρονικό ορίζοντα επιστροφής στην ενεργό δράση τους 4-5 μήνες.

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Πέραν του ιατρού του Παναθηναϊκού, Χάρη Λάλου, στο χειρουργείο ήταν ο παγκοσμίως γνωστος ορθοπαιδικός χειρουργός, Νικολά Λεφέβρ, και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.

 

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